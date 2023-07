Mosca accusa l' Occidente | ' Mostruosa la risposta all' uccisione del reporter russo'

La reazione occidentale alla morte di un reporter di guerra russo è stata 'prevedibilmente mostruosa', ha affermato il Cremlino. Rostislav Zhuravlev, un giornalista dell'agenzia di stampa russa Ria, è ...È stato arrestato nel settembre 2021 per tradimento,che ha negato. Il tribunale diha dichiarato Sachkov colpevole e lo ha condannato a 14 anni in una colonia penale di massima ...Secondo l'edizione in lingua russa della Bbc, l'intelligence diSachkov di aver consegnato informazioni segrete a non meglio specificati servizi di sicurezza stranieri. Le accuse non ...

Mosca accusa, Kiev usa i corridoi del grano per le armi AGI - Agenzia Italia

Rostislav Zhuravlev, un giornalista dell'agenzia di stampa russa Ria, è stato ucciso durante un bombardamento sabato nel sud-est dell'Ucraina.Ilya Sachakov, fondatore di una delle principali aziende russe di sicurezza informatica, è stato condannato a 14 anni di reclusione ...