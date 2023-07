(Di mercoledì 26 luglio 2023) Per la prima volta, ad oltredi distanza dal suo ritrovamento, averrà esposto al pubblico il pannello centrale di un anticorisalente al IId. C. nella ...

Per la prima volta, ad oltre mezzo secolo di distanza dal suo ritrovamento, a Chiusi verrà esposto al pubblico il pannello centrale di un anticorisalente al II secolo d. C. nella giornata del 29 luglio presso il Museo nazionale Etrusco di Chiusi, in provincia di Siena. Si tratta di un'opera di venti metri quadrati, che per le ...... munita di piccolo ambiente per la conservazione di ostriche, scavato nel sitodi Lac de ... molti frammenti di affresco di pregio e alcuni frammenti dibianco e nero che, negli anni ......dell'Imperod'Occidente, del Regno degli Ostrogoti e dell'Esarcato bizantino. Sono poche nel mondo le città che sono state capitali di Regni di questo tipo ed è capitale virtuale del. ...

Mosaico romano presentato a Chiusi dopo mezzo secolo dalla sua scoperta Culture

Report e riflessioni sulla performance che lo stilista Sylvio Giardina ha messo in scena il 13 luglio 2023 alle Terme di Diocleziano a Roma ...La Roma in collaborazione con Adidas ha presentato la nuova divisa da trasferta per la stagione 2023/24, un kit ispirato ai monumenti e ai motivi a mosaico del marmo travertino che contraddistinguono ...