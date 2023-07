Morte Sinead O' Connor | il video brutale che ha sconvolto il mondo | Guarda

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Addio aO', la cantante irlandese che ha segnato la storia della musica tra gli anni '80 e '90. A 56 anni è morta per ragioni che ancora non sono state chiarite. Da tempo soffriva di una terribile depressione, che la portò a sfoghi pubblici che fecero molto scalpore. Il suo brano-simbolo fu Nothing Compares 2 U, scritto da Prince e che però ripudiò negli ultimi anni di vita. La O', nata a Dublino, da tempo lottava con gravi problemi di salute oltre alla depressione. Lo scorso anno la drammatica notizia del suicidio del figlio Shane, a soli 17 anni, ultima tragedia in una vita costellata di disgrazie sin dalla sua primissima infanzia. La cantante, tre anni fa, annunciò la sua conversione all'Islam, con l'assunzione del nome Shuhada Sadaqat, ultimo atto del suo ripudio della fede cattolica a cui il padre provò ad ...