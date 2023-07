di. Due corpi stesi l'uno accanto all'altro nel deserto che separa la Tunisia dalla Libia. Corpi di persone ...Sono loro le due persone migranti, madre e figlia,die di fatica nei giorni scorsi, mentre attraversavano il deserto al confine tra la Libia e la Tunisia, nella speranza di raggiungere, ...Ma non è andata bene e sonodi fame,e, probabilmente freddo. I cadaveri sono stati trovati in avanzato stato di decomposizione lo scorso 9 luglio in un'area desertica della contea di ...

Morte di sete nel deserto: l'ultimo viaggio di mamma e figlia - Luce Luce

ROMA – I l successo del film Barbie, l’atroce viaggio in treno di Alain Elkann, la foto drammatica di mamma e figlia morte di fame e sete nel deserto. Fatti diversi, certo, che mi hanno riportato alla ...I corpi in avanzato di decomposizione sono stati ritrovati dentro una tenda. 'Lei era spaventata dal mondo, voleva salvare il figlio' ...