Morta a 56 anni la cantante Sinead O' Connor

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 luglio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Lairlandese Sinèad O'all'età di 56. La notizia è riportata dal quotidiano Irish Times. Nata a Dublino l'8 dicembre del 1966, ha pubblicato 10 album in studio, e il suo successo maggiore rimane legato al singolo Nothing Compares 2 U, del 1990, incluso nell'album I Do Not Want What I Haven't Got. Il brano è una struggente ballata romantica e raggiunge i vertici delle classifiche mondiali, tanto da essere nominato il singolo numero uno al mondo dai Billboard Music Awards. Da tempo combatteva con problemi legati alla depressione. Nel 1985 si trasferisce a Londra per lavorare al suo primo album. “The Lion and the Cobra”, scritto e prodotto dalla stessae che viene pubblicato nel 1987. L'album è un immediato successo di pubblico e critica. Nel 1992 ...