... rilasciata al Sole 24ore, doveun suo libro veramente interessante dal titolo: L e nuove ...era pronta a entrare con capitali, potendo attivare un mercato americano forte di centinaia ...per primo In attesa di annunciare Jérémie Boga , il Nizza ha ufficializzato in questi minuti un altro nuovo acquisto: si tratta diSanson , centrocampista proveniente dall' Aston Villa....Giordano Sangiorgi, fondatore e patron del Mei, 'sia per l'alto numero delle proposte sia ... Presidente della giuria sarà, cantautore, musicista di grande spessore, personaggio ...

Morgan commenta il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax Novella 2000

In queste ore a commentare il dissing tra Paolo Meneguzzi e J-Ax è stato Morgan. Ma facciamo un passo indietro e rivediamo cosa è accaduto. Tutto è iniziato quando il cantante di VeroFalso ha lanciato ...Nella querelle a colpi di insulti e provocazioni social fra il cantautore e J-Ax sul valore della musica commerciale e di tormentoni estivi come «Disco Paradise», si inserisce Marco Castoldi che, semp ...