Moratti | «Pessima figura di Lukaku | ha tradito la fiducia dell’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Massimo, ex presidente, ha così parlato del mancato ritorno in nerazzurro di RomeluIntervistato da Radio Kiss Kiss Napoli, Massimonon le ha mandate a dire sul caso Romelued il mancato ritorno all’Inter del belga. ASPETTATIVE – «Prima che inizi il campionato ci si illude sempre, ma poi a volte c’è la sorpresa dei nuovi calciatori che possono rendere più delle aspettative. In questo momento c’è un po’ di preoccupazione per il portiere e per l’attaccante: uno si è autoeliminato e aveva un peso specifico notevole».? – «Ci sta che i calciatori debbano massimizzare economicamente carriere brevi, ma da qui a tradire la società in cui sei stato bene e che ti è stata vicina ce ne passa e fai solo una...