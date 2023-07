Moratti | “Osimhen a Napoli ha la possibilità di guadagnare bene e togliersi immense soddisfazioni”

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Massimo, ex presidente dell’Inter, ha parlato dele dei piani didurante un’intervista a Kiss Kiss. Durante la trasmissione “Radio Goal”, Massimoha espresso la sua opinione sule sul potenziale di Victorin vista della prossima stagione calcistica. Secondo l’ex presidente dell’Inter, ilpotrebbe ripetersi se mantiene lo stesso entusiasmo mostrato lo scorso anno e iniziala nuova stagione, riuscendo a mettere in difficoltà le altre squadre in un campionato impegnativo. “Ilpuò ripetersi? Se ha lo stesso entusiasmo dell’anno scorso e partepuò ancora impegnare tutti in un campionato difficile per gli altri. Ha tenuto quasi ...