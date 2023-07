Monza | impegno prima dell’Inter | la stagione si apre sei giorni prima

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il 19 agosto a San Siro andrà in scena il debutto nella prossima Serie A, che affronterà il. La squadra di Raffaele Palladino arriverà però alla sfida dopo aver già disputato unufficiale, con lache si aprirà il 13 agosto. APERTURA DELLA– Inter esi affronteranno il 19 agosto a San Siro nellagiornata della Serie A 2023-2024. Per i nerazzurri sarà lastagionale, mentre i brianzoli arriveranno già da ungiocato sei. Il 13 agosto, infatti, la squadra di Raffaele Palladino debutterà in Coppa Italia contro la vincente della sfida tra Reggiana e Pescara. Inter-News - Ultime ...