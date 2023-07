Montevarchi. I giovani insegnano ai "nonni" e alle persone fragili come districarsi davanti al computer 

I ragazzi, che parteciperanno ad un bando, avranno il compito di favorire un percorso di riduzione del "digital divide".Il giocatore nativo diè stato protagonista in quella stagione praticamente da titolare ...in modo da gettare le basi per una rosa competitiva e composta dal giusto equilibrio tra...uruguagi, non hanno mai pareggiato: successo sull'Iraq (4 - 0), ko con l'Inghilterra (2 - ... Gioele Zacchi (Sassuolo); Difensori: Filippo Fiumanò (Aquila); Alessandro Fontanarosa ...

Montevarchi. I giovani insegnano ai “nonni” e alle persone fragili ... LA NAZIONE

I ragazzi, che parteciperanno ad un bando, avranno il compito di favorire un percorso di riduzione del “digital divide”.Il Comune di Montevarchi ha aperto le selezioni per due progetti del Servizio Civile declinati sul digitale, per i quali potrà impiegare fino a 24 giovani di età compresa tra 18 e 28 anni. L’obiettivo ...