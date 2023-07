Mondragone e Castel Volturno | cinque arresti per droga

(Di mercoledì 26 luglio 2023): Sonole persone indagate finite in carcere, mentre altre due con l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria La scorsa notte, ini Carabinieri del Reparto Territoriale di, con il supporto dei loro colleghi del Comando Provinciale di Caserta e degli assetti specialistici S.O.S., cinofili ed elicotteristi del 70 NEC, hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari coercitive. La misura cautelare eseguita nel contesto di una articolata attività d’ indagine diretta dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Ad emettere il provvedimento il GIP del Tribunale di Santa Maria C.V., che ha disposto la custodia cautelare in carcere nei confronti ...

Nella decorsa notte, inVolturno , i carabinieri del reparto territoriale di, con il supporto del comando provinciale di Caserta e degli assetti specialistici S. O. S, cinofili ed elicotteristi ......che vendeva droga sul litorale diVolturno ad acquirenti della provincia di Caserta e del Basso Lazio. È in corso un'operazione dei Carabinieri del Reparto territoriale diche ...... le condotte criminali poste in essere dal gruppo che aveva avviato in maniera continuativa una florida attività di spaccio al dettaglio di eroina, cocaina e crack traVolturno, ...

Spaccio di droga a Mondragone e Castel Volturno, smantellata ... 2a News

Maxi operazione anti droga a Mondragone e Castel Volturno, dove i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto del Comando Provinciale di Caserta e degli assetti specialistici..Nella decorsa notte, in Mondragone e Castel Volturno i Carabinieri del Reparto Territoriale di Mondragone, con il supporto del Comando Provinciale...(Fonte: DeaNotizie - News archiviata in #TeleradioN ...