Mondiali scherma | tripletta azzurra nel fioretto Oro a Volpi

... ha fatto il bis oggi alla rassegna milanese, battendo con facilità Arianna Errigo , cosa che le ha consentito di raggiungerla nel computo dei titoliconquistati nel fioretto individuale. ...Tripudio azzurro aidi. All'Allianz MiCo di Milano, l'Italscherma inflilza una medaglia per metallo nel fioretto femminile grazie all'oro di Alice Volpi, l'argento di Arianna Errigo e il bronzo di ...Dopo l'argento e il bronzo di Alberta Santuccio e Mara Navarria, l'Italia si conferma ancora al vertice neididi Milano . Nel fioretto femminile, infatti, Alice Volpi ha conquistato il suo secondo oro iridato individuale in carriera, dopo quelli di Wuxi nel 2018. In un podio tutto a tinte ...

Alice Volpi conquista il suo secondo oro iridato individuale in carriera. Battuta in finale un'ottima Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Podio tutto azz ...Un podio interamente italiano ai mondiali di scherma in corso a Milano. Alice Volpi si aggiudica l’oro nel fioretto femminile, battendo con 15 stoccate contro 10 la connazionale Arianna Errigo, tornat ...