Mondiali Scherma | Di Veroli | “Un peccato per la finale | l’oro mancato è un rammarico”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Dopo la sconfitta nelladeididi Milano, lo spadista azzurro Davide Diha così commentato la gara: “In questo momento c’è tantoper, ma sono contento di come ho tirato, di come è andata la giornata in generale. Ci sono stati match difficili, li ho portati a casa con le unghie e con i denti”. E ancora: “Ci sono delle cose a livello tecnico che entrambi abbiamo variato, in questa occasione ha portato lui a casa il match,perché era unamondiale. Sono contento, apprezzerò questo argento nei prossimi giorni. Ci sono stati assalti complicati durante la giornata.per la, ma è comunque un buon argento. Il tifo di casa? ...

Un podio interamente italiano aidiin corso a Milano. Alice Volpi si aggiudica l' oro nel fioretto femminile, battendo con 15 stoccate contro 10 la connazionale Arianna Errigo , tornata a gareggiare appena rientrata ...... ha fatto il bis oggi alla rassegna milanese, battendo con facilità Arianna Errigo , cosa che le ha consentito di raggiungerla nel computo dei titoliconquistati nel fioretto individuale. ...Tripudio azzurro aidi. All'Allianz MiCo di Milano, l'Italscherma inflilza una medaglia per metallo nel fioretto femminile grazie all'oro di Alice Volpi, l'argento di Arianna Errigo e il bronzo di ...

Sono in corso i Mondiali di scherma in quel di Milano: per la sesta volta la rassegna iridata fa tappa in Italia, dove era arrivata l'ultima volta nel 2011 in quel di Catania. Da oggi fino al 30 lugli ...Alice Volpi conquista il suo secondo oro iridato individuale in carriera. Battuta in finale un'ottima Arianna Errigo, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10. Podio tutto azz ...