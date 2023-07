Mondiali scherma di Milano | ecco il primo caso | l’ucraino Reizlin diserta la sfida col russo Anokhin

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Era solo questione di tempo. Aidiin corso alo spadista ucraino Igorhato ladelturno contro ilVadim. Come anticipato da ilfattoquotidiano.it, questa è la volontà del Comitato olimpico ucraino, che ha chiesto ai suoi atleti di non gareggiare contro russi o bielorussi. A partire dal febbraio 2022, con lo scoppio della guerra in Ucraina, Russia e Bielorussia sono state escluse dalla maggior parte delle competizioni sportive. A, invece, in seguito alla richiesta del Comitato olimpico internazionale (Cio) di riammettere gli atleti russi nelle competizioni, la Federazione internazionale di(Fie) ha dato il via libera alla ...

...del Coni la decisione dello spadista ucraino che ha deciso di non scendere in pedana ai... ' Non capisco perché ciò sia avvenuto con la' ha precisato Malagò, in riferimento al forfait ...L'ucraino Igor Reizlin non si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile aididi Milano. Come da indicazioni della Federazione ucraina a causa della guerra di Mosca contro Kiev, Reizlin non ha preso parte all'assalto contro il russo Vadim Anokhin, che così ...Il capoluogo meneghino sta inoltre ospitando in questi giorni idi. ' Queste manifestazioni sono da considerarsi 'prove' importanti in vista di quello che ci attende nel 2026 con le ...

Di Doriano Rabotti Alla fine l’argento di Alberta Santuccio ai mondiali di Milano è di quelli che riconciliano con un certo modo di intendere lo sport, quello fatto di… Leggi ...Lo spadista ucraino Igor Reizlin, 38 anni, ha deciso di non presenterasi in pedana ai Mondiali di scherma di Milano 2023, disertando la sfida nel primo turno del tabellone contro il russo ...