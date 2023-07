Mondiali scherma 2023 | ai quarti Di Veroli e Cuomo nella spada maschile

Intervenuto a margine del Consiglio Nazionale del Coni, il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha parlato del caso dell'ucraino Reizlin, che non si ...Davide Di Veroli e Valerio Cuomo volano ai quarti di finale nella spada maschile aididi Milano. Gli azzurri hanno superato rispettivamente il finlandese Jaakko Paavolainen 15 - 14 e il giapponese n.2 del tabellone Koki Kano 15 - 13. En plein autorevole delle ...... a proposito del forfait dello spadista ucraino contro l'atleta russo aidia Milano. pia/gm/gtr

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Di Veroli-Paavolainen 2-1 Cartellino giallo comminato ad entrambi per passività. Di Veroli-Paavolainen 2-1 In allungo il romano trova la stoccata giusta dopo ...L'Italia della scherma che va dall'Alpi alla Trinacria ce l'ha messa tutta per depositare la medaglia d'oro davanti agli occhi di Sergio Mattarella, lui nato a Palermo che ieri… Leggi ...