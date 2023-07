Mondiali | pallanuoto | il Setterosa cede all’Olanda | ora la finale per il bronzo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fukuoka – Vince l’Olanda 9-8 una partita giocata alla pari da un grandeche paga il gap del primo tempo aidia Fukuoka. L’Italia giocherà per ilcontro l’Australia che ha perso 12-10 contro la Spagna campione d’Europa. Medaglia mondiale che manca da Kazan 2015, in palio venerdì 28 luglio alle 16.30 locali (le 8.30 italiane). Purtroppo la rincorsa delle azzurre, avanti solo sull’1-0 di Giustini, e anche sotto di tre gol (5-2 e 6-3 a metà secondo tempo) non produce mai il pareggio (5-6, 6-7, 7-8 e 8-9 a 1’57 dal termine) seppur la sensazione e che possa giungere da un momento all’altro. Ottima la prova di Galardi al centro, autrice di una doppietta, e della tiratrice Marletta, che firma una tripletta. Ma tutta la nazionale gioca con coraggio e, passata a pressing, riduce lo ...

FEMMINILE: RISULTATI, CLASSIFICHE E TABELLONE PROGRAMMAMASCHILE E FEMMINILE: DATE E ORARI: FORMULA E REGOLAMENTO CALENDARIO COMPLETOFUKUOKA: DATE, ...L'Olanda vince per 8 - 9. Vince l'Olanda 9 - 8 una partita giocata alla pari da un grande Setterosa che paga il gap del primo tempo. L'Italia giocherà per il bronzo, che manca da Kazan 2015, venerdì ...Niente da fare per il Setterosa. La nazionale azzurra difemminile si ferma in semifinale aidi Fukuoka. Dopo l'impresa sugli Stati Uniti ai quarti, le azzurre sono state battute 9 - 8 dall'Olanda in semifinale. webinfo@adnkronos.com (...

LIVE Italia-Olanda 8-9, Mondiali pallanuoto femminile in DIRETTA: amarezza Setterosa, fuori dopo una dura lotta OA Sport

Non basta un’altra prova superlativa, dopo quella con gli Stati Uniti. A Fukuoka le azzurre giocheranno per il bronzo con Australia o Spagna Non basta una prova superlativa… Leggi ...L'Olanda vince per 8-9. Vince l'Olanda 9-8 una partita giocata alla pari da un grande Setterosa che paga il gap del primo tempo. L'Italia giocherà per il bronzo, che manca da Kazan 2015, venerdì 28 lu ...