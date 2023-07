Mondiali nuoto Fukuoka | italiani in gara oggi | orari e dove vederli in tv

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Si torna in vasca aper la quarta giornata dideidi, che nella sessione delle 20:00 locali (le 13:00 italiane) propone la corsa alle medaglie di Gregorio Paltrinieri negli 800 stile libero e Nicolò Martinenghi nei 50 rana. Cinque i titoli che saranno assegnati, mercoledì 26 luglio: 800 metri stile libero maschili, 200 metri stile libero femminili, i 200 metri farfalla maschili, i 50 metri rana maschili e la staffetta 4×100 metri misti mista. Tornerà in acqua anche il Setterosa, per le semifinali della pallafemminile, che metteranno in palio il pass per i Giochi di Parigi 2024. Nelle semifinali, Alessandro Miressi supera agevolmente il turno nei 100 stile libero in 48"14, con un eccellente passaggio in 23"12 e un ritorno più ...