Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati di mercoledì 26 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023)di26aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Tredicesima giornata della rassegna iridata in cui proseguono il denso programma deltra le corsie, con tanti italiani impegnati, e lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. Continua anche il torneo di pallafemminile, con il Setterosa di Carlo Silipo che proverà a conquistare finale e pass olimpico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO ...

unico svizzero capace di qualificarsi per le semifinali della sessione serale della quarta giornata deidigiapponesi a Fukuoka. J r my Desplanches stato l Il ginevrino ha fermato il cronometro nei 200m misti a 1'58'00, confermando di essere in crescita. Nils Liess (50 24) secondo ...FUKUOKA. I due argenti azzurri sono talmente diversi che non sembrano nemmeno la stessa medaglia. Sono splendidi entrambi e segnano podi che continuano a definire il livello altissimo di questa ...Ebbene, il detto antico non può essere citato a commento dei risultati della terza giornata ditra le corsie e dodicesima di questi campionatidi sport acquatici 2023 in corso a ...

Mondiali Nuoto 2023: Quadarella e Ceccon d'argento, 1500 stile e 100 dorso da medaglia Virgilio Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...Ai Mondiali di nuoto in corso a Fukuoka in Giappone, l’Italia conquista un oro mai visto prima. La medaglia d’oro vinta da Thomas Ceccon nei 50 farfalla, ...