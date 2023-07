Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | tutti i risultati di mercoledì 26 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023)di26aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Tredicesima giornata della rassegna iridata in cui proseguono il denso programma deltra le corsie, con tanti italiani impegnati, e lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze. Continua anche il torneo di pallafemminile, con il Setterosa di Carlo Silipo che proverà a conquistare finale e pass olimpico. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari italiani (sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con l’esito ed i piazzamenti degli italiani al via. GLI ITALIANI IN GARA OGGI IL CALENDARIO ...

Aididi Fukuoka l'australiana Mollie O'Callaghan, in una gara strepitosa nel finale, agguanta il titolo e il nuovo record nuotando in 1'52″85. Quello della "Divina" era ...Michael Phelps ha parlato a 'Sky Sport' prima delle finali del pomeriggio aididi Fukuoka. Il fuoriclasse australiano ha fatto i complimenti a Leon Marchand, che gli ha tolto il suo ultimo record del mondo nei 400 misti. Poi un pensiero per ilitaliano e ...Marine Messe sta allo sport come San Siro sta al calcio e ai grandi eventi: a sto giro tiene banco il grande. Un mattino nipponico agrodolce: non tutto è andato come doveva. Non bene i 50 dorso:...

Mondiali di nuoto 2023, i risultati di oggi in diretta live Sky Sport

L'australiana Mollie O'Callaghan riscrive la storia del nuoto, vince i 200 stile libero in 1'52"85 (55"94) e abbassa di quattordici centesimi l'1'52"98 in gommato con cui Federica Pellegrini trionfò ...Mollie O'Callaghan ha stabilito un nuovo record mondiale vincendo i 200 metri stile libero femminili ai campionati del mondo di nuoto.