Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | Miressi e Razzetti avanti | eliminata la 4×100 misti mista

(Di mercoledì 26 luglio 2023) In archivio anche le batterie della quarta giornata deididi. Nei 100 stile libero maschili, turno superato da Alessandroe pass per le semifinali con il nono tempo: 48?14 il crono del torinese che, dopo un passaggio in 23?12, gestisce nel secondo 50. “Mi sentivo bene in acqua, ma nelle batterie del mattino ho sempre difficoltà ad ingranare – le parole diriportate da Feder– Speravo di nuotare un tempo migliore. Alla fine ho saltellato un poco. Con avversari così forti dovrò per forza andare veloce come in staffetta, avvicinare il record italiano, altrimenti rischio di uscire“. Niente da fare invece per Manuel Frigo, ventesimo nonostante il primato personale di 48?45. Albertovolta pagina ...

unico svizzero capace di qualificarsi per le semifinali della sessione serale della quarta giornata deidigiapponesi a Fukuoka. J r my Desplanches stato l Il ginevrino ha fermato il cronometro nei 200m misti a 1'58'00, confermando di essere in crescita. Nils Liess (50 24) secondo ...FUKUOKA. I due argenti azzurri sono talmente diversi che non sembrano nemmeno la stessa medaglia. Sono splendidi entrambi e segnano podi che continuano a definire il livello altissimo di questa ...Ebbene, il detto antico non può essere citato a commento dei risultati della terza giornata ditra le corsie e dodicesima di questi campionatidi sport acquatici 2023 in corso a ...

Trasformare la rabbia in nuova energia per esprimere il 101%. Alberto Razzetti dovrà farlo nella gara dei 200 misti in questi Mondiali 2023 di nuoto in corsia a Fukuoka (Giappone). L'azzurro, molto de ...