Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | italiani in gara oggi 26 luglio | orario tv | dove vederli

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) – Gregorio Paltrinieri in finale negli 800 stile libero, Nicolò Martinenghi. Il Setterosa in semifinale contro l’Olanda (alle 10 italiane). Idie palladipropongono per mercoledì 26una serie di appuntamenti con gli azzurri a caccia di medaglie. Batterie alle 3.30 italiane (10.30 locali), semifinali e finali alle 13.00 italiane (le 20.00 giapponesi). Tutte le gare in diretta tv in chiaro sui canali Rai Due, Rai Sport +HD e Sky Sport Summer. Mercoledì 26– Batterie dalle 10.30 50 dorso femminili – Margherita Panziera, Costanza Cocconcelli. 100 stile libero maschili – Alessandro Miressi, Manuel Frigo. 200 misti maschili – Alberto Razzetti. 200 farfalla femminili – Nessuna italiana iscritta. 4×100 mista ...

stile libero a Federica Pellegrini ai campionatidia Roma. Ed è record : per la prima volta una donna realizza in quella specialità un tempo inferiore ai 4 minuti: 3'59″15. 1956 ...Fukuoka. Si ferma nella semifinale dei 200 farfalla Alberto Razzetti. Il 24enne ligure di Lavagna, tesserato per Fiamme Gialle e GenovaMy Sport, allenato dal 2020 a Livorno da Stefano Franceschi e bronzo europeo a Roma 2022, è nono con il tempo di 1'5500, tre centesimi più lento dell'1'5497 del cinese di Taipei Kuan - Hung Wang,...FUKUOKA Baffo giù, cuore su. Lui semi triste, lei al settimo cielo. Eppure sono entrambi d'argento, Thomas Ceccon e Simona Quadarella . Diversamente: il veneto perde la corona dei 100 dorso di cui è ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEI MONDIALI DI NUOTO Programma, Orari, Tv e streaming del 25 luglio ai Mondiali di nuoto di Fukuoka - I favoriti gara per gara - Il programma d ...In questa edizione: Maltempo e incendi, Italia verso emergenza, Caldo e lavoro, governo presenta provvedimento, Fmi alza le stime dell'Italia, Meloni esulta, L'Aiea conferma: "Mine a Zaporizhzhia", Mo ...