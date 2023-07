Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani in gara giovedì 27 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutti gliin27aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Quattordicesima giornata della rassegna iridata che vede proseguire il denso programma deltra le corsie, ma continuano anche le sfide del torneo di pallamaschile con il Settebello che torna in acqua per i piazzamenti. Volge invece al termine lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze con la fase finale dellamaschile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti. IL ...

... e ovviamente migliorate, aidi Doha dove si assegneranno ulteriori 13 pass per i Giochi ... argento ex aequo nei 100 rana, oro al cinese Qin Leggi i commenti: tutte le notizie 26 luglio -...Continuano inoltre con idia Fukuoka valevoli per strappare i pass per le prossime Olimpiadi. In programma anche il Tennis. Di seguito il programma completo e dettagliato con gli ...Tutti i risultati di mercoledì 26 luglio aidi Fukuoka 2023 delle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a ...iridata in cui proseguono il denso programma deltra le ...

Nuoto, Mondiali 2023: niente Finale per l'Italia nella 4x100 mista mixed OA Sport

Nona al mondo e prima delle europee. La nostra Elisa Cosetti, il diamante della Nazionale di high diving, che a 21 anni appena compiuti ha già debuttato all’europeo col bronzo e al mondiale dei grandi ...Pass per le semifinali nei 100 sl e 200 misti. Finali in Tv degli 800 con Greg e Tete alle 13.02 e 14.01 ...