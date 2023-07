Mondiali nuoto Fukuoka 2023 | gli italiani in gara giovedì 27 luglio

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutti gliin27aididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento da venerdì 14 a domenica 30: ecco azzurre e azzurri al via. Quattordicesima giornata della rassegna iridata che vede proseguire il denso programma deltra le corsie, ma continuano anche le sfide del torneo di pallamaschile con il Settebello che torna in acqua per i piazzamenti. Volge invece al termine lo spettacolo dei tuffi dalle grandi altezze con la fase finale dellamaschile. Di seguito, il programma dettagliato con gli orari(sette ore in meno rispetto al Giappone) di tutte le gare di giornata con azzurri iscritti. IL ...

RISULTATI 26 LUGLIO LIVE LINDA CERRUTI E LUCREZIA RUGGIERO (16 luglio) Argento nel duo tecnico diartistico ...... Miressi e Razzetti avanzano, in attesa di Paltrinieri e Martinenghi Ceccon, è beffa d'argento: nei 100 dorso Murphy gli nega l'oro mondiale per 5 centesimi Mollei O'Callaghan cancella Federica Pellegrini. Cade dopo 14 anni il record del mondo dei 200 stile libero: la campionessa australiana (classe 2004) ha vinto la finale aidiin corso a Fukuoka con il tempo di 1'52"85, che fa cadere il crono di 1'52"98 stabilito dalla Divina aidi Roma 2009. Per Mollie O'Callaghan l'oro conquistato oggi nel 200 ...

Cade il primato femminile più antico stabilito da Federica nel 2009 con 1’52”98: per l’australiana 1’52”85. Flop di Greg negli 800 stile… Leggi ...Gioveì 26 luglio la quinta giornata dei campionati del mondo di nuoto. Gare in progranma fino a domenica 30 luglio alla Marine Messe Hall A di Fuokuoka, con tribune che accolgono oltre 7000 spettatori ...