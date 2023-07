Mondiali nuoto 2023 | cade record di Federica Pellegrini nei 200 sl | nuovo primato a O’Callaghan

Leggi su forzearmatenews

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) –dopo 14 anni ildel mondo dinei 200 stile libero. Aididi Fukuoka l'australiana Mollie,?in una gara strepitosa nel finale, agguanta il titolo e ilnuotando in 1’52?85. Quello della 'Divina' era di 1'52"98. Argento per Arirne Titmus che ha chiuso in 1’53?01, bronzo per la canadese Summer McIntosh con ildel mondo juniores con 1’53?65. Chiude solo ottavo Gregorio Paltrinieri nella finale degli 800 metri stile. L'oro va al tunisino Hafnaoui in 7:37.00. Paltrinieri chiude ottavo e staccatissimo dai primi in 7:53.68. "Oggi non ne avevo proprio, avevo paura mancasse allenamento e si è visto. Il mare ti permette di sopperire, ma ...