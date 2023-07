Mondiali Fukuoka 2023 | Martinenghi quinto nei 50 rana e Paltrinieri ottavo negli 800 | dopo 13 anni cade il record della Pellegrini

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Quarta giornata per il nuoto in vasca aidi. Sono quattro gli italiani impegnati. Esordio per Gregorionella finale degli 800 stile, poi Alessandro Miressi, a caccia di un posto in finale nei 100 stile, Nicolòper sfidare i cinesi in finale nei 50e Alberto Razzetti nella semifinale dei 200 mistila delusione di ieri nei 200 farfalla. IL MEDAGLIERE AGGIORNATO I RISULTATI DI OGGI Gregorioè solonella finale degli 800 stile libero uomini. L’azzurro non riesce a tenere il passo dei primi sin dall’inizio e mollai 400 chiudendo in 7:53.68 gestendo le energie per i 1500 di domenica. Vince la gara il tunisino Hafnaoui in 7:37.00 davanti ...

(GIAPPONE) - Gara da incubo per G regorio Paltrinieri che nella finale degli 800 mt stile libero chiude all' ultimo posto . L'azzurro non riesce mai a tnere il passo gara degli avversari, si ...(GIAPPONE) - I record sono fatti per essere superati e a farne le spese aidiè Federica Pellegrini , ex fuoriclasse azzurra che aidi Roma nel 2009 fu la prima nuotatrice a scendere sotto il muro del minuto e 53" nei 200 stile libero, conquistando ...Ti aspetti Ariarne Titmus e invece spunta l'altra australiana, Mollie O'Callaghan, che in un exploit nei 200 stile libero aidi, in Giappone, batte la sua connazionale e stabilisce il nuovo record della gara. Un 1'52'85 pazzesco che cancella l'1'52 98 di Federica Pellegrini. Un primato che durava da ben 14 ...

Alessandro Miressi è fuori dalla finale dei 100 metri stile libero al Mondiale di nuoto a Fukuoka. Il 24enne torinese di Fiamme Oro e CN Torino ha ottenuto il sesto posto in 48"21 nella sua batteria e ...