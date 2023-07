Mondiali Fukuoka 2023 | finale tuffi grandi altezze maschili stanotte in tv | italiani | canale | orari e diretta streaming

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutto pronto per semideidallefemminili deididelle discipline acquatiche, in corso di svolgimento fino a domenica 30 luglio. Archiviati i primi due round ed osservato un giorno di riposo, la tensione si alza con le ultime due rotazioni che determineranno la classifica. A dare spettacolo dai 27 metri anche gli azzurri Davide Baraldi ed Andrea Barnabà, pronti a dare il massimo per concludere al meglio l’avventura iridata. L’appuntamento è per giovedì 27 luglio, alle ore 5.00 italiane per il round 3 e alle 5.55 per il round 4 al Seaside Momochi Beach Park di, in Giappone. Di seguito, le informazioni per seguire ini round 3 e 4 dei ...

(GIAPPONE) Finale da dimenticare per Gregorio Paltrinieri ai Mondiali di nuoto negli 800 stile libero: il fuoriclasse carpigiano, campione a Guanwju nel 2019 e argento olimpico in carica (oltre che oro ai Mondiali in vasca corta lo scorso anno a Melbourne), mai in gara e alla fine ultimo, lontano da tutti. La Divina lo ha annunciato con un video Instagram, accanto a un post di congratulazioni a Mollie OCallaghan per aver battuto il suo record nei 200 stile libero ai Mondiali di nuoto di Fukuoka.

Mondiali nuoto, cade dopo 14 anni record 200 stile libero della Pellegrini: O' Callaghan nuova regina ilmessaggero.it

La tuffatrice australiana Rhiannan Iffland si conferma campionessa del mondo delle grandi altezze, vincendo la medaglia d'oro nella gara dei 20 metri ai Mondiali in corso a Fukuoka in Giappone. (ANSA) ...Calato il sipario sulla quarta giornata dei Mondiali 2023 di nuoto in vasca lunga. Nella Marine Messe Fukuoka Hall A, gli spunti non sono mancati e i risultati degni di nota sono sicuramente da analiz ...