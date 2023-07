Mondiali femminili | Stati Uniti - Olanda | il pronostico e le quote

Seconda giornata del gruppo E, si gioca Stati Uniti - Olanda: fischio d'inizio nella notte tra mercoledì e giovedì alle ore 3 italiane. La squadra di Andonovski ha superato 3 - 0 il Vietnam al debutto,...... finale Nessuna italiana in gara 13.26 100 metri stile libero maschili, semifinali Alessandro Miressi 13.36 50 metri dorso, semifinali Nessuna italiana in gara 13.53 200 metri farfalla ...La partnership è stata annunciata nel corso deidi Calcio in corso in Australia e Nuova Zelanda. Anche in Italia, i clienti del servizio di streaming disponibile in esclusiva su ...

Mondiale femminile, giocatrice dell'Olanda obbligata a simulare: il motivo Corriere dello Sport

Thalman, Aigbogun, Maritz, Stierli, Riesen, Sow, Wälti, Reuteler, Piubel, Bachmann, Crnogorcevic. Probabilmente, alla maggior parte delle persone questi undici nomi diranno poco. A chi è appassionato ...Spagna e Giappone sono le prime due nazioni qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le squadre hanno raggiunto la fase a elimi ...