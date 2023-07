Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 4 Nuova Zelanda 3 Filippine 3 Norvegia 1 Girone B Australia 3 Canada 1 Nigeria 1 Irlanda 0 Girone C Giappone 6 Spagna 6 Costa Rica 0 Zambia 0 Girone D Inghilterra 3 Danimarca 3 Cina 0 Haiti 0 Girone E Stati Uniti 3 Olanda 3 Portogallo 0 Vietnam 0 Girone F Brasile 3 Francia 1 Giamaica 1 Panama 0 Girone ...

... 1,2 milioni i praticanti, oltre 330 mila i tesserati) con le nazionali maschili eche hanno fatto la storia di questo sport, dominando le competizioni: 6 medaglie olimpiche ...Ci sono già i primi verdetti nel Gruppo C deidi calcio2023 dopo la seconda giornata della fase a gironi. Con la vittoria per 5 - 0 sullo Zambia , la Spagna stacca il pass per gli ottavi di finale assieme al Giappone, con il ...Si torna in vasca a Fukuoka per la quarta giornata di gara deidi nuoto, che nella sessione delle 20:00 locali (le 13:00 italiane) propone la corsa alle ... 200 metri stile libero, i ...

Mondiali femminili, Hegerberg abbandona il campo dopo gli inni: i timori per la stella norvegese Il Fatto Quotidiano

Giappone e Spagna sono le prime due nazionali che approdano agli ottavi del Mondiale femminile in corso in Australia e Nuova Zelanda. I nipponici hanno ...Niente da fare per il Setterosa. La nazionale azzurra di pallanuoto femminile si ferma in semifinale ai Mondiali di Fukuoka. Dopo l'impresa sugli Stati Uniti ai quarti, le azzurre sono state battute 9 ...