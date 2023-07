Mondiali femminili 2023 | risultati e classifiche

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tutto pronto per i. La rassegna continentale femminile si svolgerà in Australia e Nuova Zelanda. Anche le azzurre del Ct Milena Bertolini saranno ai nastri di partenza, inserite nel girone nel G. L’Italia debutterà lunedì 24 luglio contro l’Argentina e a seguire dovrà vedersela contro Svezia (29 luglio) e Sudafrica (2 agosto). Le partite delle azzurre potranno essere seguite sui canali Rai, in particolare su Rai Sport. Le altre partite sono disponibili sulla piattaforma UEFA.TV. Girone A Svizzera 4 Nuova Zelanda 3 Filippine 3 Norvegia 1 Girone B Australia 3 Canada 1 Nigeria 1 Irlanda 0 Girone C Giappone 6 Spagna 3 Costa Rica 0 Zambia 0 Girone D Inghilterra 3 Danimarca 3 Cina 0 Haiti 0 Girone E Stati Uniti 3 Olanda 3 Portogallo 0 Vietnam 0 Girone F Brasile 3 Francia 1 Giamaica 1 Panama 0 Girone ...

Tutte le informazioni utili per seguire in diretta Australia - Nigeria , incontro valevole per la seconda giornata del gruppo B deidi calcio2023 . Le padrone di casa vanno a caccia di altri tre punti dopo l'esordio vincente, le africane cercano riscatto dopo lo 0 - 0 contro il Canada. Appuntamento alle 12 (ora ...Ecco come seguire Portogallo - Vietnam , match valevole per idi calcio2023 . Appuntamento al FMG Stadium Waikato di Hamilton (Nuova Zelanda) per rilanciarsi nel gruppo E. Le due nazionali hanno infatti perso all'esordio contro Olanda e Stati ...Tutte le informazioni per seguire Stati Uniti - Olanda , match valevole per idi calcio2023 . Al Westpac Stadium di Wellington (Nuova Zelanda), sfida per il primo posto del gruppo E. Entrambe le nazionali, infatti, hanno vinto all'esordio rispettivamente ...

A Dunedin, nella seconda giornata del gruppo C, le giapponesi battono le centroamericane e si qualificano agli ottavi della competizione. In gol Naomoto e Fujino. Costa Rica quasi eliminato.