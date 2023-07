Mondiali femminili 2023 | ottavi di finale | tabellone e accoppiamenti

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ile glideglididei, che si svolgono in Australia e in Nuova Zelanda. Dopo la fase a gironi, le prime due classificate di ciascun raggruppamento si sono qualificate per glidie daranno vita a nuovi spettacolari match per provare a raggiungere le fasi successive, fino alla finalissima, che assegnerà il titolo di Campionesse del Mondo. Ecco ile gli. ILE GLIdiSabato 5 agosto Ore 7:00 – 1A-2C Ore 10:00 – 1C-2A Domenica 6 agosto Ore 4:00 – 1E-2G Ore 11:00 – 1G-2E Lunedì 7 agosto Ore 9:30 – ...

Seconda vittoria consecutiva per il Giappone , a un passo dagli ottavi dei. La squadra nipponica ha infatti vinto 2 - 0 con la Costa Rica grazie alle reti da Naomoto e Fujino fra il 25' e il ...Quinn è la prima calciatrice transgender a partecipare a una Coppa del Mondo Quando è scesa in campo per la partita inaugurale deidi calcio, la 25cinquenne canadese è diventata la prima atleta transgender e non - binary ad aver preso parte a una Coppa del Mondo Fifa di Simona Sirianni I l suo nome di battesimo ...Il Giappone resta a punteggio pieno dopo la seconda giornata del gruppo C deidi calcio2023 . Dopo il netto 5 - 0 sullo Zambia, le nipponiche mantengono ancora la porta inviolata e si impongono per 2 - 0 contro il Costa Rica ipotecando il passaggio del turno.

La complicata vendita dei diritti tv dei Mondiali di calcio femminili Il Post

Seconda vittoria consecutiva per il Giappone, a un passo dagli ottavi dei Mondiali femminili. La squadra nipponica ha infatti vinto 2-0 con la Costa Rica grazie alle reti da Naomoto e Fujino fra il 25 ...DUNEDIN (NUOVA ZELANDA) - Il Giappone batte 2-0 la Costa Rica e vola in vetta al Gruppo C dei Mondiali femminili (20 luglio-20 agosto in Australia e Nuova Zelanda). Dopo il netto 5-0 alla Zambia nella ...