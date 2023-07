Mondiali femminili 2023 | il Canada di misura trova la sua prima vittoria | 2-1 all’Irlanda

Invece è successo aiin corso in Australia e Nuova Zelanda : 'In Marocco le relazioni omosessuali sono illegali: avete giocatrici lesbiche in squadra Com'è la loro vita in patria...... finale Nessuna italiana in gara 13.26 100 metri stile libero maschili, semifinali Alessandro Miressi 13.36 50 metri dorso, semifinali Nessuna italiana in gara 13.53 200 metri farfalla ...di nuoto in Giappone visti dagli occhi di Federica Pellegrini . La Divina ha abbandonato la ... Già, è il momento della verità nei 200 stile libero. E il suo record di 1'52"98 ...

Mondiali femminili, sorriso Giappone: pratica Costa Rica chiusa in due minuti DerbyDerbyDerby

Federica Pellegrini annuncia sui social la sua gravidanza, facendo contemporaneamente i complimenti a Mollie O’Callaghan, che ha battuto il suo record del ...«Andiamoci a prendere questa medaglia», è l’appiglio cui si agganciano coach Silipo e le ragazze del Setterosa. È una possibile consolazione, bella ma ...