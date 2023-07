Mondiali di scherma | l’ucraino Reizlin rifiuta l’assalto contro l’atleta russo

(Di mercoledì 26 luglio 2023)Igornon si è presentato in pedana nella sfida di spada maschile aididi Milano.ha seguito le indicazioni della Federazione ucraina che ha chiesto ai suoi atleti di non gareggiare con atleti russi e bielorussi per via dell’aggressione di Mosca, che sono stati ammessi aididi Milano: l’Italia che ha infatti recepito le disposizioni Cio e dato il via libera ad atleti neutrali, dunque senza inno e bandiera e che non facciano parte di forze armate e polizia.dunque non ha preso parte alilVadim Anokhin, che passa così al turno successivo. La decisione disegue quella delle atlete ucraine ...

Il capoluogo meneghino sta inoltre ospitando in questi giorni idi. ' Queste manifestazioni sono da considerarsi 'prove' importanti in vista di quello che ci attende nel 2026 con le ...C i sono momenti che possono cambiare le nostre vite. Per Margherita Granbassi quel momento è la sera del primo ottobre del 2006, aididi Torino, dove sta per mettere a segno la stoccata che le regalerà l'oro nel fioretto individuale. Contro il mostro sacro della: Valentina Vezzali.

