Mondiali di scherma | Alice Volpi è oro nel fioretto femminile | podio tutto azzurro con Arianna Errigo e Martina Favaretto

Leggi su open.online

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Aidiin corso a Milano ilitaliano nelconquista l’oro in finale contro, al ritorno in pedana dopo la maternità, con il punteggio di 15-10.conquista così il suo secondo oro iridato individuale dopo Wuxi 2018.aveva ottenuto l’accesso alla finale battendo la statunitense Lee Kiefer per 15-13, mentreaveva superato l’azzurracon il punteggio di 15-10.e Kiefer ottengono così il bronzo alla pari., di ritorno dalla maternità, negli ottavi aveva superato la francese Ysaora ...