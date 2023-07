Mondiali di Nuoto | Paltrinieri è ottavo negli 800 stile | “Risultato deludente | non ne avevo più”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Fukuoka – ChiudeGregorionella finale degli 800aidi. Una gara nella sua prima corsia preferita, ma condizionata da un negativo stato di forma che non ha permesso al dio del mezzofondo olimpico e mondiale di ripetersi sul podio e sul primo gradino. L’Azzurro ne parla ai microfoni di Raisport, descrivendo le sue sensazioni. La consapevolezza di avere il giusto allenamento addosso è chiara. Vince il tunisino Ahmed Hafnaoui (super 7’37?00), davanti all’australiano Samuel Short e allo statunitese Bobby Finke. “Non nepiù. – racconta Greg a margine della gara – Immaginavo sarebbe stata una gara difficile. Se in mare soffri puoi recuperare, in piscina no. Mi sentivo già stanco all’inizio, non è una condizione ideale per gareggiare, pensavo di ...

FUKUOKA (GIAPPONE) - Gara da incubo per G regorio Paltrinieri che nella finale degli 800 mt stile libero chiude all' ultimo posto . L'azzurro non riesce mai a tnere il passo gara degli avversari, si ...FUKUOKA (GIAPPONE) - I record sono fatti per essere superati e a farne le spese aidi Fukuoka è Federica Pellegrini , ex fuoriclasse azzurra che aidi Roma nel 2009 fu la prima nuotatrice a scendere sotto il muro del minuto e 53" nei 200 stile libero, conquistando l'oro con uno ...Mollie O'Callaghan ha stabilito un nuovo record mondiale vincendo i 200 metri stile libero femminili ai campionati del mondo di. La nuotatrice australiana ha fatto registrare il record di 1:52.85 finendo davanti alla collega connazionale Ariarne Titmus in 1:53.01 e alla canadese Summer McIntosh in 1:53.65.

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Alessandro Miressi sesto in semifinale 100 metri stile libero e fuori dalla finale. L'azzurro ha chiuso la sua batteria con 48"21. "Impressioni a caldo Ho fatto abbastanza ...Alessandro Miressi è fuori dalla finale dei 100 metri stile libero al Mondiale di nuoto a Fukuoka. Il 24enne torinese di Fiamme Oro e CN Torino ha ottenuto il sesto posto in 48"21 nella sua batteria