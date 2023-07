Mondiali calcio femminile 2023 | Spagna e Giappone agli ottavi di finale

(Di mercoledì 26 luglio 2023) (Adnkronos) –sono le prime due nazioni qualificate per glidideidiin Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta con una partita d'anticipo dopo che ilha sconfitto il Costa Rica 2-0 e laha vinto lo scontro con lo Zambia 5-0.ora si sfideranno per il primo posto nel girone nella partitadella fase a gironi di lunedì. Laè in testa al Gruppo C davanti alper differenza reti, dato che entrambe hanno sei punti. Costa Rica e Zambia, invece, finora non hanno ottenuto ...

Il Giappone ha sconfitto il Costa Rica 2 - 0 e la Spagna ha vinto lo scontro con lo Zambia 5 - 0 Spagna e Giappone sono le prime due nazioni qualificate per gli ottavi di finale deidifemminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le squadre hanno raggiunto la fase a eliminazione diretta con una partita d'anticipo dopo che il Giappone ha sconfitto il Costa ...Marine Messe sta allo sport come San Siro sta ale ai grandi eventi: a sto giro tiene banco il grande nuoto. Un mattino nipponico agrodolce: non tutto è andato come doveva. Non bene i 50 dorso:...... si affianca quindi uno sport, il volley, che in Italia è secondo solo alper interesse (7 ... dominando le competizioni: 6 medaglie olimpiche maschili, 5 ori(4 maschili e 1 ...

La complicata vendita dei diritti tv dei Mondiali di calcio femminili Il Post

(Adnkronos) - Spagna e Giappone sono le prime due nazioni qualificate per gli ottavi di finale dei Mondiali di calcio femminile 2023 in Australia e Nuova Zelanda. Entrambe le squadre hanno raggiunto l ...Morto nelle scorse ore l’ex bomber della Serie A: Sampdoria in lutto, tifosi sconvolti. Ecco di chi si tratta Il mondo del calcio è avvolto dal dolore per la scomparsa di una vera leggenda: il ...