Mondiale Femminile | la Spagna vola agli ottavi | travolto lo Zambia

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Lasi è imposta nettamente nella seconda partita del girone contro loqualificandosiDopo il successo per 3-0 contro la Costa Rica, lavince anche la seconda partita contro locon un nettissimo 5-0. Le iberiche si portano così a quota 6 punti, strappando la qualificazione per glidi finale del. Grazie a questo risultato si qualifica anche il Giappone, sempre a quota 6 punti. Nell’ultima giornata della fase a gironi le due formazioni si affronteranno per il primo posto nel girone. In caso di pareggio lasarà prima grazie alla miglior differenza reti. Ancora a 0 punti e già eliminate, invece,e Costa Rica.