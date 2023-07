Moldova | espulsione di 45 dipendenti dell’ambasciata russa per “ridurre il personale” Mosca | “Decisione russofoba | risponderemo”

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Laespellerà 45, compresi diplomatici etecnico. L’ha annunciato Igor Zakharov, consigliere per la comunicazione al ministero degli Affari esteri e l’integrazione europea della. Il servizio stampa del ministero degli Esteri ha riferito che è

🔊 Ascolta l'articolo Tensioni diplomatiche tra i due Paesi a causa di mosse ostili e destabilizzazioni Laha annunciato l'di 45 dipendenti dell'ambasciata russa, inclusi diplomatici e personale tecnico. La decisione mira a ridurre il personale dell'ambasciata russa al livello di quello ...🔊 Ascolta l'articolo Tensioni diplomatiche tra i due Paesi a causa di mosse ostili e destabilizzazioni Laha annunciato l'di 45 dipendenti dell'ambasciata russa, inclusi diplomatici e personale tecnico. La decisione mira a ridurre il personale dell'ambasciata russa al livello di quello ...

Moldova: espulsione di 45 dipendenti dell'ambasciata russa LiberoReporter

Regno Unito vs Russia – Wagner – La politica estera del Regno Unito non è abbastanza anti-russa. Per la commissione Affari Esteri di Westminster, il governo guidato da Rishi Sunak dovrebbe avere un ap ...