Miwa Energia | ufficiale l’ingaggio di Matija Jacimovic

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiÈuna delle ultime novità arrivate in casaCestistica Benevento. Classe 2004, si destreggia fra i ruoli di Ala e Pivot. Lasi appresta ad affrontare il campionato di serie B Interregionale e il roster si arricchisce con l’inserimento di un “ragazzo con grandi margini di crescita”- così come lo descrive il coach Adolfo Parrillo; giovane sì, ma talentuoso e con molta voglia di crescere.ha disputato l’ultimo campionato di C Gold con il PSA Sant’Antimo, dopo aver militato per diverse stagioni nelle categorie Under 19 Eccellenza e C Silver; arriva sul nostro parquet sannita grazie alla mediazione della SLAgency, affidandosi a un coach che si è dimostrato entusiasta riguardo al suo inserimento, riconoscendo in lui un ...