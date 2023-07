Minturno | quel complesso archeologico quasi sconosciuto

Leggi su moltouomo

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ci troviamo a, nei pressi del Ponte Ponte Real Ferdinando sul Fiume Garigliano, tra Campania e Lazio; qui sorge ildi Minturnae. Con una storia che risale al 296 a.C., Minturnae si erge come una delle gemme dell’antichità romana, rispecchiando un passato di grande grandiosità e importanza commerciale. Situata sulla sponda destra del fiume Liris (conosciuto anche come Garigliano), questa colonia marittima fu concepita principalmente per scopi commerciali, sfruttando la navigabilità del fiume e la prossimità al mare. La sua posizione strategica la rese un punto di approdo conveniente per la costa laziale, non lontano dal famoso santuario dedicato alla ninfa Marica, che successivamente fu consacrato alle divinità orientali Iside e Serapide. Credits: https://cultura.gov.it/ L’impianto originario di ...