Minturno Lavori nella villa comunale | Messore FdI | “un cantiere in condizioni pessime”

Leggi su temporeale.info

(Di mercoledì 26 luglio 2023)– “In questi primi giorni d’estate vediamo l’amministrazione presentare fontane, palinsesti per l’estate e annunci di completamento di alcuni cantieri, questo a beneficio dei nostri concittadini e per coloro che hanno sceltoper le vacanze. Tuttavia questo periodo di ferie per qualcuno sarà con l’handicap di non poter usufruire dell’unico spazio giochi per L'articolo Temporeale Quotidiano.