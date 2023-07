Mine vaganti | come finisce il film?

Leggi su cultweb

(Di mercoledì 26 luglio 2023)con il funerale della nonna, durante il quale passato e presente si fondono in una scena quasi onirica: la nonna ritrova l’amato Nicola, fratello di suo marito e suo unico vero amore; Vincenzo e Antonio sembrano riappacificarsi, mentre Tommaso guarda Marco e Alba ballare e, dopo aver accennato un sorriso, se ne va. La sera stessa, la nonna mette in atto un piano estremo per risolvere la situazione: nonostante soffra di diabete mellito, decide di mangiare una quantità enorme di dolci che la porterà alla morte. Essendo la maggiore azionista del pastificio, nelle sue ultime volontà lo lascia ad Antonio, che dovrà così tornare in famiglia, e raccomanda a ogni membro della famiglia di essere se stesso e di rispettare la diversità degli altri.è un...