Milano Cortina 2026 | ospitalità di qualità

Leggi su lombardiaeconomy

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Il grande evento dei Giochi Olimpioniciè un’occasione per un rilancio infrastrutturale della valle, anche per il post-giochi olimpici Per il grande evento dei Giochi Olimpionici(sito web), che chiama in causa infrastrutture e servizi per il turismo e sport, il territorio lombardo si muove a ritmo incessante. Un recente evento, Welcome to Valtellina, tenutosi a metà giugno, è stato il primo dei tre incontri previsti quest’anno riguardo il capitolo winter games hospitality & development sul territorio regionale e relativo all’appuntamento sportivo. L’occasione ha voluto seguire da vicino alcuni degli aspetti sull’evoluzione della roadmap per i giochi previsti nel triangolo-Valtellina. Al ...