Milano-Cortina 2026 | Malagò | “La fiducia è infinita | ma non si può più sbagliare”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Giovanni, presidente del Coni, ha parlato a margine del Consiglio Nazionale del Coni che si è tenuto a. Tra i temi affrontati, le Olimpiadi di: “Ci teniamo a raccontare a tutto il mondo dello Sport cosa è. Abbiamo spiegato ai 76 rappresentanti del Consiglio cosa facciamo con una relazione apprezzata dell’amministratore delegato“.ha quindi spiegato: “La, tuttavia con sano realismo ho messo in chiaro che non si può più. Aumento dei costi? Concordo con ciò che ha detto il sindaco Sala, ma se non si iniziano i lavori non si arriverà mai a conclusione. Da quel che mi risulta, tutte le problematiche ...