Milano-Cortina 2026 | Fontana | “Lavori proseguono secondo i programmi”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Una marcia di avvicinamento senza intoppi quella verso le Olimpiadi invernali di. “Ii nostri. Tutti i soggetti seduti al tavolo operano con spirito assolutamente costruttivo e collaborativo. Un’azione basata sulla compattezza e sulla consapevolezza di dover centrare un obiettivo storico“. A dirlo è Attilio, governatore della Lombardia, a margine del Consiglio Nazionale del Coni a. “Noi, come Regione – ha proseguito – continuiamo a investire sui ‘grandi eventi’ che, oltre a garantire una forte attrattività nel mondo dello sport, diventano un volàno eccezionale per il turismo e più in generale per il sistema economico-produttivo lombardo”. Il capoluogo meneghino ...