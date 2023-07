Milano-Cortina 2026 | Consorzio Tutela Prosecco Doc diventa sponsor giochi olimpici e paralimpici

A cominciare dallo stato dei lavori per2026. 'Io sono un inguaribile ottimista però bisogna anche essere realisti: é una corsa contro il tempo', ha ammesso il n. 1 del Coni. 'Mi ...Il Paese, addirittura, con le Alpi, viaggia spedito verso una candidatura per l'edizione invernale 2030, quella post. Anche sui trasporti, naturalmente, c'è un piano dettagliato. le ...... già direttore di Rai Sport, in quota Lega, che potrebbe assumere la delega alle Olimpiadi. In quota Forza Italia sale alla vicedirezione Riccardo Pescante , figlio dell'ex presidente ...

Milano-Cortina 2026 in alto mare, presto un vertice con Meloni la Repubblica

Roma, 26 lug. (Adnkronos) - Il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026 dà il benvenuto ad un nuovo sponsor: il Consorzio di Tutela del Prosecco DOC. La partners ...L’apertura sulla Senna, il beach volley sotto la torre, l’equitazione a Versailles, il surf in Polinesia: siti unici per i Giochi 2024 ...