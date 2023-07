Milano Certosa | tamponamento di tir | autostrada bloccata dal traffico | medici si calano da un elicottero - VIDEO

... tra Pero e la barriera di, all'altezza di Cascina Merlata. Sul posto sono intervenuti 118, ... È stato invece soccorso e trasportato in codice verde all'ospedale Sacco dil'altro ...Devia tra viale/via Pareto e via Palizzi/viale Espinasse. Bus 45. In entrambe le direzioni ... Gli aggiornamenti sul servizio sono sempre disponibili sul sito di Atm, l'App Atme il ...Il trasporto pubblico diè stato gravemente compromesso dal nubifragio che si è abbattuto sulla città il 24 luglio. ... Deviazione tra viale/via Pareto e via Palizzi/viale Espinasse Bus 50 ...

Residenze, servizi e cibo sano: così si rigenera il Certosa district a Milano Il Sole 24 ORE

(mi-lorenteggio.com) Milano, 26 luglio 2023 – Ennesimo incidente mortale tra gli svincoli di Pero Fiera Milano – Milano viale Certosa A8, in direzione Venezia, dove un uomo di 57 anni è deceduto sul c ...The Weeknd in concerto all'Ippodromo La Maura a Milano mercoledì 26 luglio 2023: ecco la scaletta delle canzoni, orario e info biglietti ...