Milano | accoltellato mentre porta a passeggio il cane | grave in ospedale

Un uomo di 50 anni è stato accoltellato mentre era in passeggiata con sua figlia di 14 anni e il cane: la polizia pensa si sia trattato di una ...A Milano un uomo di 50 anni è stato aggredito e accoltellato, la scorsa notte, mentre portava a passeggio il cane per strada, in compagnia della figlia 14enne, rimasta illesa. Ricoverato in codice ros ...