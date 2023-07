Milan | ufficiale | Matteo Gabbia in prestito secco al Villarreal

(Di mercoledì 26 luglio 2023) Ilha ufficializzato la cessione a titolo temporaneo dial. Il difensore resta quindi di proprietà dei rossoneri e tornerà in Italia al termine della prossima stagione. “ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatorealCF – si legge nella nota sul sito– Il Club rossonero augura ale migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva”. SportFace.

