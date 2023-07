Milan | ufficiale il trasferimento di Gabbia al Villarreal

"Il Club rossonero augura a Matteo le migliori soddisfazioni per la prossima Stagione Sportiva", il saluto delal 23enne difensore. - foto LivePhotoSport - . glb/red 26 - Lug - 23 09:53 26 ...IL COMUNICATO DEL- Anche ilha ufficializzato l'operazione con una nota: ' ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive ...' ACcomunica di aver ceduto a titolo temporaneo, fino al 30 giugno 2024, le prestazioni sportive del calciatore Matteo Gabbia al Villarreal CF - si legge nella nota sul sito- Il ...

UFFICIALE: il Milan ha ceduto Matteo Gabbia in prestito al Villarreal Milan News

Matteo Gabbia si trasferisce al Villareal. Dopo tantissimi anni in rossonero, il difensore italiano è pronto per una nuova esperienza ...Il 23enne difensore si trasferisce in Spagna MILANO (ITALPRESS) - Il Milan ha ufficializzato in una nota la cessione in prestito fino a giugno, ...