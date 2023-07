Milan | tre squadre su Simic

, di cui è stato proprietario per 31 anni, dal febbraio 1986 al 2017, conquistando ...ultimo) capo del Governo italiano a parlare a Capitol Hill e ricevendo nella sua mezz'ora di discorso ben...Sono arrivatesconfitte ma per il movimento italiano è comunque una buona notizia. Al di là del ... Inter, Roma e Fiorentina sono arrivate nelle rispettive finali di coppa, mentre Juventus e......, Thuram, hanno soffiato anche Frattesi. Soltanto l'ingaggio di Thuram è 3 milioni + il conguaglio di Frattesi'. Poi vedi che non riescono a prendere un portiere. Si sono ridotti a pagare in...Una situazione “tragica”. Così i Vigili del fuoco hanno descritto all’alba di ieri Milano. Una città piegata dal violentissimo nubifragio, con venti che hanno superato i 100 km/h. Un’ondata di maltemp ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito ...